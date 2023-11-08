Роша заявил, что футбол в России техничнее, чем в Бразилии и Португалии

Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша заявил, что футбол в России техничнее, чем в Бразилии и Португалии.

«Заметил большую разницу в стиле игры. В России футбол более агрессивный, больше передач, парни на поле больше бегают. В Португалии всё наоборот, а в Бразилии ещё иначе, там футбол быстрее, в России – техничнее», — приводят слова Роши «Ведомости».

28-летний игрок перешёл в ЦСКА осенью 2022 года из «Портимоненсе», согласно информации Transfermarkt, за € 2 млн. В нынешнем сезоне Роша сыграл за армейцев в 17 матчах во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей.

На данный момент красно-синие после 14 сыгранных матчей в МИР РПЛ располагаются на третьей строчке с 24 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 31 очко.