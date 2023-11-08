Пике — о расставании с Шакирой: люди не знают даже 10% того, что произошло

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал слухи о своём расставании с известной певицей Шакирой. В СМИ сообщалось, что испанец изменял своей экс-возлюбленной.

«Если бы я придавал значение тому, что обо мне говорят, я был бы заперся в квартире или выбросился с шестого этажа. Единственный способ выбраться из всего этого живым – игнорировать это. Я не могу каждый день отрицать то, чего нет на самом деле. Я не хочу говорить об этом и не буду говорить об этом, но люди не знают даже 10% того, что произошло. Я не хочу говорить об этом, потому что это личное», – приводит слова Пике RAC1.

Напомним, летом 2022 года Шакира объявила о расставании с Жераром Пике. Певица и бывший защитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» находились в отношениях более 11 лет.

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