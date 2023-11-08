Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пике — о расставании с Шакирой: люди не знают даже 10% того, что произошло

Пике — о расставании с Шакирой: люди не знают даже 10% того, что произошло
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал слухи о своём расставании с известной певицей Шакирой. В СМИ сообщалось, что испанец изменял своей экс-возлюбленной.

«Если бы я придавал значение тому, что обо мне говорят, я был бы заперся в квартире или выбросился с шестого этажа. Единственный способ выбраться из всего этого живым – игнорировать это. Я не могу каждый день отрицать то, чего нет на самом деле. Я не хочу говорить об этом и не буду говорить об этом, но люди не знают даже 10% того, что произошло. Я не хочу говорить об этом, потому что это личное», – приводит слова Пике RAC1.

Напомним, летом 2022 года Шакира объявила о расставании с Жераром Пике. Певица и бывший защитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» находились в отношениях более 11 лет.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Пике: «Барселона» настолько превосходила всех, что ни один судья не мог бы ей помочь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android