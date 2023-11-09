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Бруну Фернандеш — о матче с «Копенгагеном»: очевидно, что это разочарование

Бруну Фернандеш — о матче с «Копенгагеном»: очевидно, что это разочарование
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о поражении от «Копенгагена» (3:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Очевидно, что это разочарование. Думаю, что за всё, что мы сделали в игре, мы могли и должны были что-то извлечь из игры. Очевидно, что это разочарование. Я думаю, что при всём том, что мы сделали в этой игре, мы могли и должны были что-то взять от неё. Сейчас нам трудно, настроение не самое лучшее, потому что мы так упорно сражались вдесятером, что даже после этого пришлось играть против команды, которая очень хорошо играет с мячом, и, кроме того, многие решения были не в нашу пользу.

Сегодня был тяжёлый день, но я думаю, что командные усилия были хорошими, мы старались. Мы могли сделать некоторые вещи лучше, но нам было трудно, начиная с 30-й минуты, играть с одним игроком меньше», — приводит слова Фернандеша MUTV.

После четырёх туров «Манчестер Юнайтед» занимает последнее, четвёртое место с тремя очками в группе А с «Баварией (12 очков), «Копенгагеном» (4 очка) и «Галатасараем» (4 очка).

Лига чемпионов . Группа A. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Хойлунд – 3'     0:2 Хойлунд – 28'     1:2 Эльюнусси – 45'     2:2 Гонсалвеш – 45+9'     2:3 Фернандеш – 69'     3:3 Лерагер – 83'     4:3 Барджи – 87'    
Удаления: нет / Рашфорд – 42'
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