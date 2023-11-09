Защитник «Вильярреала» Ефремов сравнил зарплаты молодых игроков в России и Испании

Российский защитник «Вильярреала» Антон Ефремов сравнил зарплаты в молодёжном футболе России и Испании.

«Зарплаты тут выше, но надо учитывать то, что и продукты, электричество, газ, бензин тут намного дороже, чем у нас, в России», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20-летний Ефремов — воспитанник «Пари НН». С января по август 2019 года он был в академии «Локомотива», а затем год провёл в «Вильярреале». Следующий год он провёл в «Чертаново», а затем вновь вернулся в испанский клуб. Антон привлекался во все юношеские сборные России и провёл один матч за молодёжку. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость россиянина в € 150 тысяч.