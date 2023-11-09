Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вест Хэм Юнайтед — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Вильярреала» Ефремов сравнил зарплаты молодых игроков в России и Испании

Защитник «Вильярреала» Ефремов сравнил зарплаты молодых игроков в России и Испании
Комментарии

Российский защитник «Вильярреала» Антон Ефремов сравнил зарплаты в молодёжном футболе России и Испании.

«Зарплаты тут выше, но надо учитывать то, что и продукты, электричество, газ, бензин тут намного дороже, чем у нас, в России», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20-летний Ефремов — воспитанник «Пари НН». С января по август 2019 года он был в академии «Локомотива», а затем год провёл в «Вильярреале». Следующий год он провёл в «Чертаново», а затем вновь вернулся в испанский клуб. Антон привлекался во все юношеские сборные России и провёл один матч за молодёжку. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость россиянина в € 150 тысяч.

Материалы по теме
«Скучаю тут по маминым сырникам». Откуда в испанском «Вильярреале» русский защитник
Эксклюзив
«Скучаю тут по маминым сырникам». Откуда в испанском «Вильярреале» русский защитник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android