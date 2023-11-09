Игрок молодёжки России: в Испании есть стереотип, что у нас все светловолосые и сердитые

Защитник «Вильярреала» Антон Ефремов высказался о стереотипах о россиянах в Испании.

«Проблем из-за российского гражданства не испытываю. Все люди разные, когда узнают, откуда я, каждый реагируют по-своему. Большинство реакций совершенно нейтральные и положительные. Есть и стереотипы о русских. Некоторые думают, что в России только светловолосые люди. Многие убеждены, что у нас вообще не бывает тёплой погоды. Есть мнение, что русские всегда сердитые и серьёзные. Думаю, это обусловлено тем, что у нас нет привычки постоянно улыбаться», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20-летний Ефремов — воспитанник «Пари НН». С января по август 2019 года он был в академии «Локомотива», а затем год провёл в «Вильярреале». Следующий год он провёл в «Чертаново», а затем вновь вернулся в испанский клуб. Антон привлекался во все юношеские сборные России и провёл один матч за молодёжку. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость россиянина в € 150 тыс.