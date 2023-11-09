Экс-игрок юношеских сборных России: иногда удивляет нежелание испанцев работать

Российский защитник «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал, что его удивляет в новой стране.

«Иногда меня удивляет их нежелание работать — в Испании много праздников. Кажется, порой они и сами забывают, какой именно сегодня праздник, главное — что выходной. К испанскому режиму питания я до сих пор не могу привыкнуть: ужин в 22:00 для меня — это очень странно (смеётся)», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20-летний Ефремов — воспитанник «Пари НН». С января по август 2019 года он был в академии «Локомотива», а затем год провёл в «Вильярреале». Следующий год он провёл в «Чертаново», а затем вновь вернулся в испанский клуб. Антон привлекался во все юношеские сборные России и провёл один матч за молодёжку. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость россиянина в € 150 тыс.