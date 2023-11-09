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Жоаозиньо: победив «Зенит», «Краснодар» будет иметь больше шансов на чемпионство

Жоаозиньо: победив «Зенит», «Краснодар» будет иметь больше шансов на чемпионство
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Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча «быков» с «Зенитом» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Напомним, сейчас «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, но в случае победы «Зенита» именно команда из Петербурга выйдет на первую строчку.

«Сейчас все матчи для «Краснодара» важны — с «Зенитом» тем более. Шансы на победу всегда есть и у «Зенита», и у «Краснодара». «Краснодару» надо играть спокойно и в свой футбол.

Любой матч играет ключевую роль в борьбе за чемпионство. Надо думать только о предстоящем матче с «Зенитом» и дальше — матч за матчем. В случае победы, конечно, у «Краснодара» будет больше шансов стать чемпионом», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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