РФС обсуждает участие Игоря Акинфеева в ретроматче «Локомотива» и ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает вопрос участия капитана и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в ретроматче между армейцами и «Локомотивом». Об этом сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин.

«Из иностранных игроков Милош Красич, Элвир Рахимич, Юрис Лайзанс, Марк Гонсалес сыграют за команду ЦСКА. В составе «Локомотива» примут участие Родолфо и Мануэл Фернандеш. Также ведём переговоры и с рядом других футболистов, но многое упирается в большие расходы на логистику, так как проект Лиги легенд полностью финансируется РФС при поддержке партнёров. Помимо этого, обсуждаем с «Локомотивом» и ЦСКА участие в матче голкиперов команд Маринато Гильерме и Игоря Акинфеева. Акинфеев начинал первые сборы с основной командой ЦСКА ровно 20 лет назад, в 2003 году дебютировал за основную команду. Вечером в четверг стартует билетная программа», — приводит слова Терёшина ТАСС.

Ретроматч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 19 ноября на «РЖД-Арене».