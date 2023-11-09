Российский футболист «Вильярреала»: утром тренируюсь, а вечером тренирую

Российский футболист «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал о необычном совмещении работы в испанском клубе.

«Я встаю где-то в 8:00 утра, в 9:00 — сбор на тренировку, возможно, видеоразбор, после него разминка и тренировка в 10:15. После тренировки иду в тренажёрный зал или к физио. Когда возвращаюсь домой, обедаю и сплю примерно час. Вечером бывает по-разному: иногда у меня есть вторая тренировка с командой, а иногда я сам тренирую детей. Клуб предложил нам попробовать себя в роли тренера, и я согласился. У меня было такое желание, и позволяло расписание. Теперь по вечерам вторника и четверга тренирую в академии детей 2015–2016 годов рождения. Для меня это огромный опыт. Дети дают много энергии и радости. Коллектив тренерского штаба с первого дня принял меня как своего. Вечерами стараюсь учиться, уделять время семье», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.