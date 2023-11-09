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Ефремов: не знаю, почему у Иосифова не сложилось в «Вильярреале». Он добьётся своих целей

Ефремов: не знаю, почему у Иосифова не сложилось в «Вильярреале». Он добьётся своих целей
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Российский защитник «Вильярреала» Антон Ефремов поделился мыслями о бывшем одноклубнике, а ныне игроке «Мирандес» Никите Иосифове.

«Да, поддерживаем связь. В первое время было действительно приятно делить с ним время на футбольном поле, общаться на родном языке, обсуждать общие темы. Он недавно приезжал на «Серамику» играть против «Вильярреала-B». Я не знаю, почему у него не получилось в «Вильярреале», но думаю, что он талантливый футболист и добьётся всех поставленных целей», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

22-летний Иосифов оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива». В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 13 матчах во втором по силе дивизионе Испании, забив один гол. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года, но «Вильярреал» объявил о досрочном уходе россиянина.

В текущем сезоне Никита принял участие в семи матчах «Мирандес», но не сумел отметиться результативными действиями.

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