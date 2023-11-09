«Тулуза» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 9 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 встретятся французская «Тулуза» и английский «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипал» в Тулузе (Франция). Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 «Ливерпуль» располагается на первой строчке в группе Е с девятью очками. «Тулуза» находится на второй позиции с четырьмя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 5:1 в пользу англичан.