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Сборная Англии объявила заявку на матчи с Мальтой и Северной Македонией

Тренерский штаб сборной Англии опубликовал заявку команды на ноябрьские матчи квалификации Евро-2024 с командами Мальты и Северной Македонии.

Матч с Мальтой состоится 17 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, а игра с Северной Македонией пройдёт 20 ноября в Скопье.

Полная заявка сборной Англии:

Вратари: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Леви Колвилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед») Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм Хотспур»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Каллум Уилсон («Ньюкасл Юнайтед»).