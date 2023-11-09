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Божович: «Спартак» разочаровал в первой половине сезона

Божович: «Спартак» разочаровал в первой половине сезона
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55-летний черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что в первой половине сезона МИР Российской Премьер-Лиги больше всех разочаровал «Спартак».

«Из команд, которые бьются за самые высокие места, больше всех разочаровал «Спартак».

Внизу таблицы есть много команд — они в зоне вылета или бьются, чтобы туда не попасть. Трудно сказать, кто разочаровал и провалился больше всех. Не хочется никого обижать. У маленьких команд всегда больше проблем, чем у грандов. Посмотрим, что будет в конце. Но точно будет битва», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент после 14 сыгранных матчей в РПЛ «Спартак» располагается на шестой строчке с 21 очком. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 31 баллом.

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