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«Ювентус» не намерен возвращать Косту, несмотря на готовность игрока уступить в зарплате

«Ювентус» не намерен возвращать Косту, несмотря на готовность игрока уступить в зарплате
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Руководство «Ювентуса» не заинтересовано в возвращении в клуб экс-вингера «старой синьоры» Дугласа Косты, который на текущий момент находится без команды, даже несмотря на готовность футболиста пойти на существенное понижение заработной платы. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский футболист желает вернуться в «Ювентус» на краткосрочной контракт, рассчитанный с января по июнь 2024 года. При этом Коста готов получать зарплату в размере € 100 тыс. Однако «Ювентус» не привлекает вариант с подписанием 33-летнего игрока даже на таких условиях.

Напомним, ранее Коста заявил, что хотел бы вернуться в «Ювентус», поскольку это является его мечтой.

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