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Перуанская команда праздновала чемпионство в темноте, потому что соперник выключил свет

Перуанская команда праздновала чемпионство в темноте, потому что соперник выключил свет
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Футболисты перуанского «Университарио Лима» праздновали чемпионство в темноте из-за того, что соперник отключил свет.

Футболистам «Университарио Лима» пришлось праздновать первое за 10 лет чемпионство в кромешной темноте. После победы над «Альянсой Лимой» (2:0) в ответном финале кто-то выключил свет на стадионе.

Руководство хозяев отрицает свою причастность к этому эпизоду, а трофей чемпионата Перу теперь будет вручаться на домашнем стадионе «Университарио Лима».

Долгожданное чемпионство команде принёс 70-летний специалист Хорхе Фоссати, который также выиграл чемпионаты Уругвая, Эквадора и Парагвая.

По поводу этого эпизода также высказался бывший игрок «Локомотива» и «Альянса Лима» перуанец Джефферсон Фарфан, который призвал родной клуб научиться проигрывать.

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