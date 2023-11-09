Миодраг Божович: главная причина успеха «Крыльев Советов» — это тренер Осинькин

55-летний черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что главная причина успеха «Крыльев Советов» — это главный тренер команды Игорь Осинькин.

«Главная причина успеха «Крыльев Советов» — это тренер Осинькин. Он долго работал с молодыми игроками, имеет большой опыт. В первый год мы подумали, что хорошие результаты — это удача. Но «Крылья» уже который год показывают красивый футбол — это играющая команда. Неудивительно, что «Крылья» так играют и идут так высоко в таблице. Главная причина — тренер, но также и стабильность в команде и игроки, способные выполнять тренерские требования.

Я хотел бы, чтобы «Крылья Советов» были в тройке РПЛ. По качеству игры они на это способны. Если будут сохранять состав и усиливаться, если руководство будет работать так же хорошо, то можно будет об этом говорить. Если же «Крылья» будут продавать много игроков, то трудно сказать», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.