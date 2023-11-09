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Израильский «Маккаби» отстранил футболиста из-за антивоенного поста его жены в соцсетях

Израильский «Маккаби» отстранил футболиста из-за антивоенного поста его жены в соцсетях
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Футбольный клуб «Маккаби» из Хайфы отстранил игрока команды и национальной сборной Израиля Диа Себу из-за публикации супруги в социальных сетях, сообщает Marca.

По информации источника, супруга футболиста 17 октября опубликовала в соцсетях свой призыв к миру и немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа. После этого футболиста вывели из состава. Таким образом, игрок пропускает матч группового этапа Лиги Европы с испанским «Вильярреалом».

Матч 4-го тура группового этапа между «Маккаби» и «Вильярреалом» проходит в эти минуты. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 по московскому времени. Команды играют на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке, Кипр. На момент написания новости идёт 17-я минута, счёт в матче не открыт.

Лига Европы . Группа F. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1-й тайм
0 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
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