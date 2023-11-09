Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вест Хэм Юнайтед — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Атлетико» продлил контракт с Симеоне

Мадридский «Атлетико» продлил контракт с Симеоне
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Атлетико» продлил контракт с главным тренером команды Диего Пабло Симеоне до 2027 года.

«Диего Пабло Симеоне останется тренером нашего клуба до 30 июня 2027 года. Свой новый контракт аргентинский тренер подписал в офисе «Цивитас Метрополитано», тем самым ознаменовав преемственность проекта, начавшегося с его приходом в декабре 2011 года.

С тех пор наш клуб переживает один из самых успешных периодов. С момента прихода Симеоне мы выиграли восемь титулов: две Ла Лиги (2013/2014, 2020/2021), один Кубок Испании (2012/2013), две Лиги Европы (2011/2012, 2017/2018), два Суперкубка Европы (2012, 2018) и один Суперкубок Испании (2014). К этим титулам добавляются два финала Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах. Все эти достижения позволили нам выйти на второе место в клубном рейтинге УЕФА», — сообщает пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Симеоне прокомментировал 21-е место Гризманна в номинации на «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android