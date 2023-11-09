Мадридский «Атлетико» продлил контракт с Симеоне

Мадридский «Атлетико» продлил контракт с главным тренером команды Диего Пабло Симеоне до 2027 года.

«Диего Пабло Симеоне останется тренером нашего клуба до 30 июня 2027 года. Свой новый контракт аргентинский тренер подписал в офисе «Цивитас Метрополитано», тем самым ознаменовав преемственность проекта, начавшегося с его приходом в декабре 2011 года.

С тех пор наш клуб переживает один из самых успешных периодов. С момента прихода Симеоне мы выиграли восемь титулов: две Ла Лиги (2013/2014, 2020/2021), один Кубок Испании (2012/2013), две Лиги Европы (2011/2012, 2017/2018), два Суперкубка Европы (2012, 2018) и один Суперкубок Испании (2014). К этим титулам добавляются два финала Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах. Все эти достижения позволили нам выйти на второе место в клубном рейтинге УЕФА», — сообщает пресс-служба клуба.