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«Байер» вырвал победу у «Карабаха» на 90+4-й минуте

Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и немецким «Байером». Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, Азербайджан. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном из Южного Йоркшира, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.

На 90+4-й минуте подопечные Хаби Алонсо получили право пробить пенальти, который уверенно реализовал Виктор Бонифасе.

Российский голкипер азербайджанцев Андрей Лунёв провёл на поле все 85 минут и был заменён из-за повреждения.

После четырёх сыгранных туров турнирную таблицу группы Н возглавляет «Байер». В активе команды из Леверкузена 12 очков. «Карабах» расположился на втором месте, набрав шесть очков.