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«Тулуза» нанесла первое поражение «Ливерпулю» в этом сезоне ЛЕ

Сегодня, 9 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 встречались французская «Тулуза» и английский «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» в Тулузе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу французов. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте Арон Дённум накрыл Константиноса Цимикаса, ворвался в штрафную и пробил. Мяч рикошетом от Джарелла Куансы залетел в сетку над Кивином Келлехером.

На 58-й минуте Венсан Сьерро навесил с правого фланга в штрафную, Тейс Даллинга открылся между Куансой и Жоэлем Матипом, первым касанием принял мяч, а вторым отправил его точно в дальний нижний угол.

На 74-й минуте Джозеф Гомес в штрафной сделал скидку головой на дальний край вратарской, где Кристиан Кассерес и Расмус Николайсен прыгали за мячом. От руки Кассереса мяч залетел в ближний угол.

На 76-й минуте Габриэль Суасо прострелил с левого края штрафной, Келлехер не смог перехватить мяч, он отскочил на правый угол вратарской, откуда Франк Магри точно пробил под ближнюю штангу.

На 89-й минуте Диогу Жота подхватил мяч метрах в 30 от ворот, совершил проход в штрафную и пробил низом точно в правый угол.

На 90+6-й минуте Куансе забил гол, но его отменили из-за игры рукой Мак Аллистером.

На данный момент после четырёх матчей группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» располагается на первой строчке с девятью очками. «Тулуза» находится на втором месте с семью баллами.