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ПАОК с Оздоевым сыграл вничью 2:2 с «Абердином»

Сегодня, 9 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024 встречались греческий ПАОК и шотландский «Абердин». Встреча проходила на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Матч закончился со счётом 2:2.

На 14-й минуте игрок шотландцев Дук открыл счёт.

На 23-й минуте Тайсон с передачи Кирилла Десподова сравнял счёт.

На 67-й минуте Мбвана Саматта вывел греков вперёд.

На 70-й минуте Джейми Макграт сделал счёт равным.

Напомним, за ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, который появился на поле на 65-й минуте матча. Результативными действиями игрок не отметился.

На данный момент после четырёх матчей группового этапа Лиги конференций ПАОК располагается на первой строчке с десятью очками. «Абердин» находится на третьем месте с двумя баллами.