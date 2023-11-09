ПАОК с Оздоевым сыграл вничью 2:2 с «Абердином»

Сегодня, 9 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024 встречались греческий ПАОК и шотландский «Абердин». Встреча проходила на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Матч закончился со счётом 2:2.
На 14-й минуте игрок шотландцев Дук открыл счёт.
На 23-й минуте Тайсон с передачи Кирилла Десподова сравнял счёт.
На 67-й минуте Мбвана Саматта вывел греков вперёд.
На 70-й минуте Джейми Макграт сделал счёт равным.
Напомним, за ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, который появился на поле на 65-й минуте матча. Результативными действиями игрок не отметился.
На данный момент после четырёх матчей группового этапа Лиги конференций ПАОК располагается на первой строчке с десятью очками. «Абердин» находится на третьем месте с двумя баллами.
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