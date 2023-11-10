Фабио Каннаваро: Буффон уже в 16 лет был Марадоной среди вратарей

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро назвал лучшего игрока из тех, с кем ему довелось играть вместе.

«Среди моих партнёров по команде были такие легендарные игроки, как Мальдини, Тюрам, Дель Пьеро, Недвед, Тотти, Ибрагимович. Но у меня нет сомнений: я выбираю Буффона. Уже в 16 лет он был Марадоной среди вратарей», — приводит слова Каннаваро Euro Foot в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание Corriere dello Sport.

45-летний Буффон завершил карьеру игрока минувшим летом. С «Пармой» в сезоне-1998/1999 Буффон стал обладателем Кубка УЕФА и Кубка Италии, а в 1999 году выиграл с клубом Суперкубок страны. В составе туринского «Ювентуса» голкипер 10 раз становился чемпионом Италии и пять раз выигрывал Кубок страны. Голкипер также успел поиграть в «ПСЖ», с которым стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка. В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.