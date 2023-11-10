«Аталанта» обыграла «Штурм» в матче Лиги Европы. Миранчук вышел в концовке встречи

В четверг, 10 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между итальянской «Аталантой» и австрийским «Штурмом». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте. Отличился албанский защитник «Аталанты» Берат Джимсити. Этот гол стал для футболиста первым в текущем сезоне.

Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук появился на поле на 86-й минуте встречи.

После этой победы в активе «Аталанты» стало 10 очков. Подопечные Джана Пьеро Гасперини возглавляют турнирную таблицу группы D. «Штурм» с четырьмя очками располагается на третьей строчке.