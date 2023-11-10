«Аталанта» обыграла «Штурм» в матче Лиги Европы. Миранчук вышел в концовке встречи

В четверг, 10 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между итальянской «Аталантой» и австрийским «Штурмом». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу с минимальным счётом — 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте. Отличился албанский защитник «Аталанты» Берат Джимсити. Этот гол стал для футболиста первым в текущем сезоне.
Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук появился на поле на 86-й минуте встречи.
После этой победы в активе «Аталанты» стало 10 очков. Подопечные Джана Пьеро Гасперини возглавляют турнирную таблицу группы D. «Штурм» с четырьмя очками располагается на третьей строчке.
- 10 ноября 2023
-
01:45
-
01:35
-
01:20
-
01:20
-
01:08
-
01:02
-
01:00
-
00:58
-
00:53
-
00:52
-
00:48
-
00:44
-
00:32
-
00:31
-
00:26
-
00:15
-
00:14
- 9 ноября 2023
-
23:56
-
23:51
-
23:48
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
23:21
-
23:21
-
22:58
-
22:53
-
22:49
-
22:48
-
22:44
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:32