Моуринью — о поражении от «Славии»: только один игрок «Ромы» не заслужил такого результата

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы со «Славией» (0:2) заявил, что только один игрок римлян не заслужил такого результата.

«Нам сегодня не хватило всего. Не хочу много говорить, да и никто не хочет. Результат был абсолютно заслуженным, как в положительном смысле для «Славии», так и в отрицательном для нас. Нет ничего, что понравилось бы мне в нашей игре. Я уже поговорил с игроками в раздевалке до общения с журналистами, чего не делаю никогда. То, о чём мы говорили, останется между нами. Я хочу быть абсолютно честным по отношению к парням из «Славии» — они полностью заслужили эту победу.

У нас была возможность сделать счёт 1:1, но в целом это была ужасная игра.

Есть одна вещь, которая мне понравилась, — игра Эдоардо Бове. Ему 20 лет, но одного парня недостаточно для победы. Все мы сегодня заслужили поражение, кроме Бове», — приводит слова Моуринью Football Italia.