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«Рома» проиграла «Славии» в матче Лиги Европы и опустилась на вторую строчку в группе G

«Рома» проиграла «Славии» в матче Лиги Европы и опустилась на вторую строчку в группе G
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Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались чешская «Славия» и итальянская «Рома». Игра проходила на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник чешской команды Вацлав Юречка. На 74-й минуте игры с передачи Оскара Дорли преимущество «Славии» удвоил защитник Лукаш Масопуст.

После четырёх туров группового этапа Лиги Европы «Славия» набрала девять очков и на текущий момент занимает первое место в квартете G. В свою очередь, после аналогичного количества матчей команда Жозе Моуринью также заработала девять очков, но после поражения в сегодняшней встрече опустилась на вторую строчку.

Лига Европы . Группа G. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 0
Рома
Рим, Италия
1:0 Юречка – 50'     2:0 Масопуст – 74'    
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