«Рома» проиграла «Славии» в матче Лиги Европы и опустилась на вторую строчку в группе G

Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались чешская «Славия» и итальянская «Рома». Игра проходила на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник чешской команды Вацлав Юречка. На 74-й минуте игры с передачи Оскара Дорли преимущество «Славии» удвоил защитник Лукаш Масопуст.

После четырёх туров группового этапа Лиги Европы «Славия» набрала девять очков и на текущий момент занимает первое место в квартете G. В свою очередь, после аналогичного количества матчей команда Жозе Моуринью также заработала девять очков, но после поражения в сегодняшней встрече опустилась на вторую строчку.