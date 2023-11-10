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Тренер «Тулузы»: перед игрой с «Ливерпулем» мы говорили, что день может стать историческим

Тренер «Тулузы»: перед игрой с «Ливерпулем» мы говорили, что день может стать историческим
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Главный тренер «Тулузы» Карлес Мартинес прокомментировал победу в матче Лиги Европы с «Ливерпулем» (3:2).

«Перед игрой мы говорили о том, что этот день может стать историческим для нас, и о том, что нам действительно нужно это прочувствовать. Это придаёт что-то особенное, помогает сбалансировать уровень между командами и мотивирует наших болельщиков. Я должен поздравить команду, потому что с первой минуты и до последней они были невероятны.

Это нормально, что на последних минутах приходится терпеть, потому что они забросили много мячей в штрафную. На протяжении всей игры мы держались компактно, были очень умны и создавали хорошие моменты. Мы должны понимать, что когда играешь против таких команд, страдаешь до конца, но я думаю, что мы заслужили победу в этой игре», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

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