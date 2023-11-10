Андреа Белотти: команда, с которой мы встретились в Риме, не была настоящей «Славией»

Нападающий итальянской «Ромы» Андреа Белотти прокомментировал поражение в матче Лиги Европы с чешской «Славией» (0:2).

«Команда, с которой мы встретились в Риме, не была настоящей «Славией». Мы знали, что в Праге это будет совсем другая команда. В перерыве мы сказали, что нам нужно другое отношение, но этого было недостаточно.

Сейчас мы вторые в группе, мы должны отдать все силы в оставшихся матчах. Мы должны забить как можно больше голов и сделать всё, чтобы выиграть группу», — приводит слова Белотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги Европы «Рома» на своём поле обыграла «Славию» со счётом 2:0.

«Славия» занимает первое место в турнирной таблице группы G Лиги Европы, набрав девять очков за четыре матча. «Рома» (9) находится на второй строчке.