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Дэвид Мойес – о матче с «Олимпиакосом»: «Вест Хэм» играл не так хорошо, как хотелось бы

Дэвид Мойес – о матче с «Олимпиакосом»: «Вест Хэм» играл не так хорошо, как хотелось бы
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Олимпиакосом» (1:0).

«Мы играли не так хорошо, как хотелось бы, но это достойная, хорошо закаленная европейская команда, которая привыкла выступать в таких соревнованиях — даже больше, чем мы.

В конце концов, я думаю, что именно мы создали лучшие моменты, у них было не так уж много моментов, чтобы забить. Ближе к концу было немного сложновато, но в основном мы контролировали ситуацию», — приводит слова Мойеса BBC.

После четырёх туров «Вест Хэм» возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив девять очков. «Олимпиакос», в свою очередь, занимает третье место, набрав четыре очка.

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