«Вест Хэм» обыграл «Олимпиакос» в матче Лиги Европы и занял первое место в группе A

Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Вест Хэм Юнайтед» и греческий «Олимпиакос». Игра проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матейем Югом из Словении. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

На 73-й минуте встречи с передачи Джеймса Уорд-Прауса единственный гол в матче забил бразильский полузащитник «молотобойцев» Лукас Пакета.

После четырёх туров группового этапа Лиги Европы «Вест Хэм Юнайтед» набрал девять очков и на текущий момент занимает первое место в квартете A. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Олимпиакос» заработал четыре очка и располагается на третьей строчке.