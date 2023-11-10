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Вест Хэм Юнайтед — Олимпиакос. Прямая трансляция
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«Вест Хэм» обыграл «Олимпиакос» в матче Лиги Европы и занял первое место в группе A

«Вест Хэм» обыграл «Олимпиакос» в матче Лиги Европы и занял первое место в группе A
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Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Вест Хэм Юнайтед» и греческий «Олимпиакос». Игра проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матейем Югом из Словении. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

На 73-й минуте встречи с передачи Джеймса Уорд-Прауса единственный гол в матче забил бразильский полузащитник «молотобойцев» Лукас Пакета.

После четырёх туров группового этапа Лиги Европы «Вест Хэм Юнайтед» набрал девять очков и на текущий момент занимает первое место в квартете A. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Олимпиакос» заработал четыре очка и располагается на третьей строчке.

Лига Европы . Группа A. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Пакета – 73'    
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