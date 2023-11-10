«Вест Хэм» обыграл «Олимпиакос» в матче Лиги Европы и занял первое место в группе A
Поделиться
Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Вест Хэм Юнайтед» и греческий «Олимпиакос». Игра проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матейем Югом из Словении. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.
На 73-й минуте встречи с передачи Джеймса Уорд-Прауса единственный гол в матче забил бразильский полузащитник «молотобойцев» Лукас Пакета.
После четырёх туров группового этапа Лиги Европы «Вест Хэм Юнайтед» набрал девять очков и на текущий момент занимает первое место в квартете A. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Олимпиакос» заработал четыре очка и располагается на третьей строчке.
Лига Европы . Группа A. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Пакета – 73'
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2023
-
01:45
-
01:35
-
01:20
-
01:20
-
01:08
-
01:02
-
01:00
-
00:58
-
00:53
-
00:52
-
00:48
-
00:44
-
00:32
-
00:31
-
00:26
-
00:15
-
00:14
- 9 ноября 2023
-
23:56
-
23:51
-
23:48
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
23:21
-
23:21
-
22:58
-
22:53
-
22:49
-
22:48
-
22:44
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:32
Партнерский контент