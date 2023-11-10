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Дешам остался недоволен итогами голосования за «Золотой мяч»

Дешам остался недоволен итогами голосования за «Золотой мяч»
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен результатами голосования за «Золотой мяч». Престижную награду получил аргентинский нападающий Лионель Месси. Второе место занял норвежский форвард Эрлинг Холанд». Замкнул тройку нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Думаю, Мбаппе заслужил эту победу. Я не говорю, что Месси не заслужил этого, как и Холанд. Мбаппе молод, но годы тоже проходят. То, чего он добился, достойно «Золотого мяча». Он явно разочарован.

Голосование журналистов? Я был особенно удивлён, мягко говоря, голосами некоторых. Не включать Мбаппе в пятёрку лучших игроков… я не буду говорить, что это нечестно, но это недалеко от правды», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Отметим, Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

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