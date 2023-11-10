«Жаль, что мы не поиграли вместе». Зинедин Зидан обратился к Лионелю Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что восхищается французским специалистом Зинедином Зиданом. YouTube-канал Adidas опубликовал видео, в котором Месси и Зидан пообщались.

«Жаль, что мы не поиграли вместе», — сказал Зидан, обращаясь к Месси.

«Ты знаешь, как я восхищаюсь тобой. Мы немного поиграли друг против друга, а потом пересекались, когда я играл, а ты тренировал», — ответил Месси.

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил Лионель Месси. Этот приз стал для игрока восьмым по счёту в карьере.