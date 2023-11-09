Месси: если не считать Марадону, то именно Пабло Аймар был тем, кем я восхищался

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал футболиста, которым восхищается.

«Мне очень нравился Аймар. Здорово, что вы (Зинедин Зидан и Пабло Аймар. – Прим. «Чемпионата») играли друг против друга. Он был в «Валенсии», был в «Ривер Плейт», где была сильная команда, а он в ней выделялся. Мне всегда нравился его стиль игры. Если не считать Диего Марадону, который был на другом уровне, который для нас всегда первый, выше остальных, то именно Пабло был тем, кем я восхищался», – сказал Месси в видео на You-Tube-канале Adidas.

44-летний Пабло Аймар за свою карьеру успел поиграть за аргентинский «Ривер Плейт», испанские «Валенсию» и «Реал Сарагоса», португальскую «Бенфику» и «Джохор» из Малайзии. В составе сборной Аргентины полузащитник провёл 52 матча. Сейчас аргентинец входит в тренерский штаб национальной команды.