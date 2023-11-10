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Tuttosport: игрок «Краснодара» Сперцян интересен «Ювентусу»

Tuttosport: игрок «Краснодара» Сперцян интересен «Ювентусу»
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян интересен туринскому «Ювентусу».

Как сообщает Tuttosport, итальянский клуб будет следить за развитием 23-летнего футболиста до следующего лета. Отмечается, что скауты «Ювентуса» изучают множество видео с участием Сперцяна, а также посетили несколько матчей сборной Армении.

В этом сезоне Сперцян принял участие в 17 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, где забил шести голов и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 15 млн.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Ивича набрала 31 очко после 14 туров и опережает ближайшего соперника — «Зенит» — на два балла.

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