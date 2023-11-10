Мирча Луческу: думаю, «Зенит» мог бы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и «Зенита» Мирча Луческу высказался о текущем уровне команды из Санкт-Петербурга.

«Если бы «Зенит» сейчас оказался в Лиге чемпионов, как бы он выступил? Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал. Но там их уже ждали бы «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Интер» и другие, в общем, одни и те же восемь клубов, которые доминируют в европейском футболе.

Сейчас всем в Европе непросто. Ведь вышеперечисленные клубы только повышают свой уровень, получают больше доходов с каждым годом. Но почему бы не побороться с ними! Напомню, «Шахтёр», «Зенит», ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА. Просто пока невозможно оценить реальный уровень питерцев», — приводит слова Луческу «Спорт-экспресс».