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Мохамед Салах — лучший игрок октября в английской Премьер-лиге

Мохамед Салах — лучший игрок октября в английской Премьер-лиге
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября.

В трёх октябрьских матчах Салах забил пять мячей и помог мерсисайдцам набрать семь очков. «Ливерпуль» в минувшем месяце играл с «Брайтоном» (2:2), «Эвертоном» (2:0) и «Ноттингем Форест» (3:0). Для Салаха эта награда стала пятой в его карьере. Суммарно 31-летний нападающий забил восемь голов в 11 матчах английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне, а также записал на свой счёт четыре результативные передачи.

«Ливерпуль» после 11 туров АПЛ занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на три очка. Салах присоединился к мерсисайдскому клубу в 2017 году из итальянской «Ромы».

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