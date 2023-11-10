Игрок «Ростова» Байрамян: «Спартак» есть «Спартак», настраиваться на него не надо

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Я уже думал о предстоящей игре. «Спартак» есть «Спартак», настраиваться на него не надо. У нас с ним бывают весёлые, хорошие, интенсивные и с кучей моментов матчи что дома, что на выезде. Ждём и сейчас интересной игры, будем делать всё, чтобы набрать очки. Нам отступать некуда, «Ростов» пока ещё в нижней части таблицы. Так что поедем в Москву с желанием победить.

Мы выходим на матчи заведёнными Карпиным, для которого «Спартак» является родным? Если посмотреть на последние пять‑шесть наших матчей, все увидят, с каким настроем мы выходим. Валерий Георгиевич настраивает не только на «Спартак». Драйв и адреналин, силу и энергию тренер даёт нам перед любой игрой. Как и «Спартак», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

Матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 12 ноября в 19:30 мск.