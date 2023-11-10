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Сергеев рассказал, кто в раздевалке «Зенита» может включить «батьку»

Сергеев рассказал, кто в раздевалке «Зенита» может включить «батьку»
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал об устоях в раздевалке клуба из Санкт-Петербурга.

«Кто в «Зените» раздевалку держит? Нет такого, кто говорит, что сегодня мы слушаем такую-то музыку, а кто-то сидит там-то. Раньше такого тоже не было. Когда я пришёл, Дзюба и Ракицкий разбавляли в плане юмора, сейчас такого поменьше. Может ли кто-то «батьку» включить и сказать, что всем надо собраться? Барриос может», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, нападающий Иван Сергеев перебрался в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний Сергеев провёл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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