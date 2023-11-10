Руслан Нигматуллин: полагаю, зимой Абаскаль покинет «Спартак»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что испанский тренер Гильермо Абаскаль не доработает в «Спартаке» до конца сезона-2023/2024.

«Я предполагаю, что Абаскаль покинет «Спартак» зимой. Есть сложности с техническим осуществлением увольнения, потому что есть он, ассистенты, за всех придётся платить неустойку. Закончились те времена, когда тренеры понимали, что команда не развивается, после матчей писали заявление и с честью уходили в закат. Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят. Может ли повлиять на Абкаскаля давление со стороны СМИ и болельщиков? Играть, тренировать и работать в «Спартаке» крайне сложно, я говорю вам это как бывший игрок команды. «Спартак» никого не оставляет равнодушным. Но есть в этом и большой плюс, если ты побеждаешь, как Массимо Каррера, то становишься народным любимцем навсегда. Нужно абсолютно соответствовать высокому уровню нагрузки и психологическому давлению. Мало кому удалось это выдержать», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

«Спартак» после 14 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.