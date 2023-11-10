Нигматуллин: Головин перерос уровень «Монако»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину впору задуматься о переходе в другой клуб.

«Не пора ли будет Головину сделать шаг вперёд в своей карьере после завершения сезона? Честно говоря, я не знаю, что мешает сделать это уже сейчас. Возможно, руководство «Монако» очень ценит футболиста и не хочет его никуда отдавать. Я вижу, что Головин уже перерос уровень «Монако». Это хороший европейский клуб, но без больших побед, а хочется, чтобы Головин начал что-то выигрывать», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний российский полузащитник провёл 10 матчей за «Монако» в рамках чемпионата Франции, забил пять голов и сделал две результативные передачи. За монегасков Головин выступает с лета 2018 года.