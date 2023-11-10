ЖФК «Зенит» — ЖФК «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Суперлиги

Сегодня, 10 ноября, состоится встреча 3-го тура заключительного этапа (1-6-е места) женской Суперлиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Матч пройдёт на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

ЖФК «Зенит»: Гриченко, Поздеева, Кипяткова, Куропаткина, Пантюхина, Андреева, Симановская, Лазарева, Кики, Цыбутович, Якупова.

ЖФК «Локомотив»: Щербак, Кожникова, Беломытцева, Гасанова, Галай, Козлова, Козюпа, Морина, Мягкова, Лаисса Оливейра, Шеина.

В данный момент «Зенит» находится на второй строчке в турнирной таблице заключительного этапа (1-6-е места), набрав 32 очка. «Локомотив» располагается на третьей позиции, у команды 31 очко.