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ЖФК «Зенит» — ЖФК «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Суперлиги

ЖФК «Зенит» — ЖФК «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Суперлиги
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Сегодня, 10 ноября, состоится встреча 3-го тура заключительного этапа (1-6-е места) женской Суперлиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Матч пройдёт на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Россия - Суперлига (ж) . Заключительный этап 1-6 места. 3-й тур
10 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

ЖФК «Зенит»: Гриченко, Поздеева, Кипяткова, Куропаткина, Пантюхина, Андреева, Симановская, Лазарева, Кики, Цыбутович, Якупова.

ЖФК «Локомотив»: Щербак, Кожникова, Беломытцева, Гасанова, Галай, Козлова, Козюпа, Морина, Мягкова, Лаисса Оливейра, Шеина.

В данный момент «Зенит» находится на второй строчке в турнирной таблице заключительного этапа (1-6-е места), набрав 32 очка. «Локомотив» располагается на третьей позиции, у команды 31 очко.

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