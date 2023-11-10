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ЖФК «Зенит» — ЖФК «Локомотив»: гости открыли счёт в конце первого тайма

ЖФК «Зенит» — ЖФК «Локомотив»: гости открыли счёт в конце первого тайма
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В эти минуты проходит встреча 3-го тура заключительного этапа (1-6-е места) женской Суперлиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Матч проводится на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита».

Россия - Суперлига (ж) . Заключительный этап 1-6 места. 3-й тур
10 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 1
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Шеина – 40'     1:1 Куропаткина – 53'    

На 40-й минуте матча полузащитница «Локомотива» Яна Шеина открыла счёт и вывела свою команду вперёд.

«Зенит» находится на второй строчке в турнирной таблице заключительного этапа (1-6-е места), набрав 32 очка. «Локомотив» располагается на третьей позиции, у команды Елены Фоминой 31 очко.

Помимо «Зенита» и «Локомотива», в заключительном этапе (1-6-е места) участвуют московские ЦСКА и «Динамо», пермская «Звезда-2005» и «Рязань-ВДВ». ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, набрав 35 очков.

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