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Почеттино: Джексон забил три гола — хорошо, но он должен был забить шесть

Почеттино: Джексон забил три гола — хорошо, но он должен был забить шесть
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о прогрессе нападающего Николаса Джексона, который ранее оформил первый хет-трик в своей карьере в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:1).

«Это всегда процесс, и хет-трик не изменил моего мнения. Нико всё ещё молод, и ему нужно быть более зрелым и совершенствоваться. Он забил три гола — хорошо, но он должен был забить шесть. В этом и заключается идея: этого никогда не бывает достаточно.

Важно сохранять спокойствие и расслабленность. Нико — талантливый игрок, который со временем будет прогрессировать и забивать голы. Такие вечера, как в понедельник, помогут ему меньше нервничать и по-другому подходить к игре», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

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