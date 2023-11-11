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Стала известна заявка сборной Бельгии на матчи с Сербией и Азербайджаном

Стала известна заявка сборной Бельгии на матчи с Сербией и Азербайджаном
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Сборная Бельгии по футболу в соцсети Х (ранее Twitter) объявила состав на предстоящие матчи отбора Евро-2024.

Вратари: Арно Бодар («Стандард»), Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Томас Камински («Лутон»),

Защитники: Амин Аль-Дахиль («Бёрнли»), Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер»), Матс Селс («Страсбург»), Артур Теате («Ренн»), Зиньо Ванхёсден(«Стандард»), Ян Вертонген («Андерлехт»).

Полузащитники: Жоан Бакайоко (ПСВ), Янник Карраско («Аль-Шабаб»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Доди Лукебакио («Севилья»), Орель Мангала («Ноттингем Форест»), Амаду Онана («Эвертон»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Леандро Троссард («Арсенал»), Артур Вермерен («Антверпен»), Астер Вранкс («Вольфсбург»).

Нападающие: Миши Батшуайи («Фенербахче»), Оливье Деман («Вердер»), Ромелу Лукаку («Рома»), Луа Опенда («РБ Лейпциг»), Алексис Салемакерс («Болонья»).

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