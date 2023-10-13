Италия — Мальта. Лучано Спаллетти вернёт любовь фанатов

«Лазурную команду» критикуют болельщики. Экс-наставник «Зенита» приложит все силы, чтобы вернуть их доверие и любовь.

14 октября состоится матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Италия — Мальта. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.05. Успех мальтийцев оценён экспертами в 62.0. Ставки на ничью принимаются за 16.0.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Италия — Мальта 14 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Италия — Мальта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 4.90. Если не забьют — коэффициент 1.18. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 5.40.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Италия — Мальта (14.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 14 октября запланировано семь встреч 7-го тура отборочного турнира. В одной из них сборная Италии примет Мальту. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Удастся ли гостям совершить сенсацию?

Недавно сборная Италии пережила смену главного тренера. Должность занял бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти. Под его руководством «Наполи» по итогам минувшего сезона выиграл скудетто. Для «партенопейцев» победа в первенстве стала первой за последние 33 года.

Под руководством Спаллетти «лазурная команда» провела два матча, в которых сыграла вничью с Северной Македонией (1:1) и победила Украину (2:1). Таким образом, она поднялась на второе место в турнирной таблице. У неё столько же очков, сколько у украинцев и македонцев, но имеется игра в запасе.

Мотивации у итальянцев хоть отбавляй. Не сумев квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре, они впервые в истории пропустили два первенства планеты подряд. «Лазурная команда» намерена исправиться. Её ведущие футболисты обещают приложить все силы для того, чтобы выйти в финальный раунд Евро-2024.

Пока что у Спаллетти не всё получается. Временами его подопечные демонстрировали отменный доминирующий комбинационный футбол, но также имели место спады. Из-за них итальянцы потеряли очки во встрече с македонцами и пропустили в игре с Украиной. Их болельщики не стеснялись выражать недовольство.

В недавнем интервью полузащитник «Астон Виллы» и сборной Италии Николо Дзаньоло рассказал, что понимает критику со стороны поклонников. Также он отметил, что Спаллетти — настоящий мастер, который говорит правду в лицо, если ему что-то не нравится. Хавбек подчеркнул, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Предстоящий матч — хорошая возможность для Спаллетти поработать над хромающими компонентами игры и ещё повысить качество комбинационного футбола. Мальта — главный аутсайдер группы. Она замыкает турнирную таблицу, не имея в копилке ни одного набранного очка.

В пяти встречах квалификации на Евро-2024 подопечные Микеле Марколини уступили Северной Македонии (1:2 и 0:2), Италии (0:2), Англии (0:4) и Украине (0:1). За этот период времени они забили всего лишь один гол, в то время как пропустили 11.

В целом показатель надёжности в обороне у мальтийцев неплохой. Только в матче с обладающими невероятно мощной линией нападения англичанами они пропустили больше трёх мячей. Причём два из четырёх голов были забиты «тремя львами» с пенальти.

Однако что касается игры Мальты в атаке, то она оставляет желать лучшего. В пяти матчах она нанесла только 28 ударов, лишь семь из которых пришлись в створ. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. В стране очень низкий уровень развития футбола. Практически все игроки сборной на клубном уровне выступают в местном чемпионате, уровень которого совсем не велик.

То, что мальтийцы не много пропускают — уже можно считать большим прогрессом. В дальнейшем Марколини наверняка будет постепенно совершенствовать футбол Мальты, и мы будем наблюдать позитивную динамику. Пока же наилучшим вариантом для ставки видится победа итальянцев со счётом 1:0, 2:0 или 3:0 за коэффициент 1.95.

У «лазурной команды» по традиции очень надёжная оборона, но вот что касается игры в нападении, то тут Лучано Спаллетти определённо есть над чем поработать. Ни в одном из 18 последних матчей во всех официальных турнирах итальянцы не забили больше двух мячей.

Мальтийцы, скорее всего, изначально не рассчитывали квалифицироваться на Евро-2024. Они наверняка понимали своё положение, а потому вряд ли утратили мотивацию после пяти поражений подряд. Ждать, что они опустят руки и без боя отдадут очки «лазурной команде», на наш взгляд, не стоит.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Италия — Мальта 14 октября 2023 года

Сборная Италии начала постепенно прогрессировать. Думается, с каждым новым матчем благодаря стараниям Спаллетти она будет становиться лучше. На домашнем стадионе «лазурная команда» наверняка всухую обыграет Мальту. У подопечных Марколини ужасно поставлена игра в атаке, но в обороне более-менее порядок. Учитывая проблемы итальянцев с результативностью, слишком много голов не ждём.

Ставка: победа Италии со счётом 1:0, 2:0 или 3:0 за 1.95.