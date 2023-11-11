Бышовец: игра «Зенита» в два нападающих — проблема для обороны «Краснодара»

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец высказался об игре «Зенита» и «Краснодара».

«Матч «Зенит» — «Краснодар» представляет большое значение для обеих команд. Все будут точно играть на победу, а мы увидим большие скорости во всех линиях. Шансы приблизительно равны, но многое будет зависеть от реализации: Кордоба и Кассьерра в хорошем состоянии, но я бы ещё отметил Сергеева. Игра «Зенита» в два нападающих — это проблема для обороны «Краснодара», где не хватает Кайо. Будет достаточно интересно посмотреть на креативность Кривцова и Сперцяна на фоне «Зенита». «Краснодару» нужно будет сыграть на той скорости, которая будет неудобна «Зениту».

Этот матч — хороший шанс для обеих команд уйти на первом месте на перерыв, но и закладываются возможности для претензий на чемпионство», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.