Нигматуллин: у «Зенита» явная тактика не растить своих игроков. Её не назовёшь похвальной

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о малом количестве воспитанников в составе петербургского «Зенита». По мнению экс-голкипера, это связано с «тактикой» сине-бело-голубых, которые делают ставку на легионеров.

«Клуб сделал ставку на легионеров уже несколько лет назад и не отходит от этого. У «Зенита» явная тактика не растить своих игроков. Эту тактику, конечно, не назовёшь похвальной, но победителей не судят.

Конечно, хочется, чтобы Аршавины и Кержаковы блистали в Санкт-Петербурге. У них хорошая академия, которая активно работает. В принципе, все академии города работают на «Зенит», но итога для главной команды никакого. Мне кажется, у мальчишек Санкт-Петербурга теряется мотивация играть за «Зенит», потому что никто туда не попадает», – приводит слова Нигматуллина Metaratings.