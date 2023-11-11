Первая лига: расписание матчей 18-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 11 ноября, матчем между астраханским «Волгарем» и «Ленинградцем» стартует 18-й тур Мелбет Первой лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

11 ноября, суббота:

16:00 мск. «Волгарь» (Астрахань) — «Ленинградец» (Ленинградская область)

12 ноября, воскресенье:

10:00 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Шинник» (Ярославль)

16:00 мск. «Динамо» (Махачкала) — «СКА-Хабаровск»

16:00 мск. «Тюмень» — «Кубань» (Краснодар)

17:00 мск. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Алания» (Владикавказ)

17:00 мск. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Москва)

18:00 мск. «Химки» — «Акрон» (Тольятти)

19:00 мск. «Родина» (Москва) — «Черноморец» (Новороссийск)

13 ноября, понедельник:

18:30 мск. «Сокол» (Саратов) — «Арсенал» (Тула)