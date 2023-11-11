Давыдов: жду победы «Зенита» над «Краснодаром». Команда умеет собираться на такие матчи

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Давыдов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ между петербуржцами и «Краснодаром».

«Конечно, жду победы «Зенита» в матче с «Краснодаром». Догонять нам не в первый раз. У «Зенита» уже были моменты, когда отрывы были в пять-семь очков. Опыт есть. Мне кажется, что «Зенит» будет интереснее играть, чем «Краснодар». «Зенит» умеет собираться на такие игры. Многим нашим ведущим командам не хватает стабильности. «Зенит» в последние пять лет показывает эту стабильность в плане результата. А он исходит от стабильности игры.

Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то вряд ли отдаст кому-то первое место? Чемпионат длинный. Очень важно, как команды проведут зимнюю подготовку», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится сегодня, 11 ноября. Он пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Игру обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым.