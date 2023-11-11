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«Арсенал» заинтересован в трансфере форварда «Ювентуса» Влаховича

«Арсенал» заинтересован в трансфере форварда «Ювентуса» Влаховича
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Нападающий сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душан Влахович попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Todofichajes.

По сведениям источника, «Арсенал» хочет усилить линию своей атаки в ближайшее трансферное окно. Лондонский клуб рассчитывает подписать топового бомбардира. В связи с этим «канониры» изучают вариант с возможным подписанием нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Отмечается, что сам серб открыт к диалогу с командой из Англии.

Напомним, 23-летний Влахович имеет действующее трудовое соглашение с туринским «Ювентусом» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего сборной Сербии в € 70 млн. В нынешнем сезоне Душан принял участие в девяти матчах Серии A, записав на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу.

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