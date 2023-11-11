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«Факел» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Факел» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ
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Сегодня, 11 ноября, состоится встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА. Матч пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Факел»: Беленов, Суслов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Зделар, Гаич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Давила, Чалов.

«Факел» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 14 проведённых матчах. ЦСКА располагается на третьей позиции. У подопечных Владимира Федотова 24 очка после аналогичного количества встреч.

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